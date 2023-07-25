Звезда «Оппенгеймера» ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби»

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи согласился рассмотреть роль Кена в возможном продолжении комедии Греты Гервиг «Барби». Видео об этом появилось на YouTube-канале Cinefilos.

«Конечно, да! Давайте прочитаем сценарий и поговорим. Я не могу дождаться, когда посмотрю фильм. Я думаю, для кинематографа здорово, что все эти замечательные фильмы выходят этим летом», — посмеялся Мерфи.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана вышел в мировой прокат 20 июля 2023 года. Роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера в фильме сыграл Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.

По сюжету «Барби» главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям. Режиссером комедии выступила Грета Гервиг.

Ранее Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в поддержку забастовки актеров.