Netflix опубликовал трейлер последних серий «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминг Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер заключительных серий третьего сезона сериала «Ведьмак».

В ролике главному герою Геральту говорят, что он должен выбрать сторону в предстоящей битве. На экране также появляются новые опасные монстры, которые доставляют немало хлопот Цири. Судя по трейлеру, в конце сезона Геральт сразится с Вильгефорцем.

29 июня вышли первые пять серий проекта — каждая из них длится около часа. 27 июля будут доступны остальные пять эпизодов.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что артиста решили уволить из сериала из-за токсичного отношения к женщинам.

18 июля сообщалось, что съемки четвертого сезона «Ведьмака» могут начаться 4 сентября. Производство пройдет в Лондоне. Другие детали неизвестны. Также нет официальных сообщений с информацией о дате начале съемок с учетом, что на них может повлиять забастовка Гильдий актеров и сценаристов в США.

Ранее сообщалось, что фильм «Андрей Рублев» режиссера Тарковского будет показан на Венецианском фестивале