Джонни Депп потерял сознание и госпитализирован в Будапеште

По информации венгерского таблоида Blikk, американского актера Джонни Деппа срочно доставили в больницу в Будапеште после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля. Депп, находящийся в Венгрии со своей группой Hollywood Vampires, не смог выступить на концерте из-за плохого самочувствия. Причина произошедшего не разглашается менеджментом артиста.

Согласно сведениям издания, Депп пропустил саундчек перед запланированным выступлением, но это не вызвало подозрений, так как он делал это ранее. Все было готово для концерта, но Депп даже не смог покинуть отель. «Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещенными веществами]», — сообщил член группы.

Из-за серьезности ситуации концерт был отложен из соображений безопасности и здоровья 60-летнего голливудского актера. Есть информация от источников, что он потерял сознание в отеле. В то же время, в сети появились видеокадры с камер видеонаблюдения, на которых Депп запечатлен в нетрезвом состоянии перед началом выступления.

Ожидается, что Джонни Депп появится в России в 2023 году. По словам композитора Михаила Лисова, переговоры о его приезде продолжались несколько лет, но затруднялись из-за личных проблем актера. Согласно договоренностям, Депп получит гонорар в размере $370 тысяч и сможет пройти экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

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