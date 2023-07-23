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Джонни Депп продает созданные во время суда с Херд автопортреты

Актер Джонни Депп продаст свои автопортреты, которые написал во время суда с Эмбер Херд

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johnnydepp/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Джонни Депп решил продать свои автопортреты, работу над которыми начал еще до суда с бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом пишет The Collector.

Звезда описал время, когда он начал свою карьеру художника-портретиста «немного темным и запутанным». Картины Деппа сделаны в нескольких техниках, в том числе с помощью шелкографии — сложного трафаретного метода.

Стоимость одного полотна составляет 226 тысяч рублей. Каждое из них актер согласился подписать, а также передать десять процентов выручки от продажи в благотворительный фонд Mental Health America.

Депп охарактеризовал свою серию автопортретов «пятью годами безумия», что отсылает к периодам до суда к иску от бывшей жены Херд.

«Думаю, это самое личное, что когда-либо он делал», — признался директор картинной галереи Castle Fine Arts Иан Уэзерби-Блайт.

В багаже Деппа уже есть картины, написанные шелкографией. Он показал их на выставке в Castle Fine Arts несколько месяцев назад. Тогда его вдохновением стали известные люди — актер Хит Леджер, музыкант Боб Марли, артист Ривер Феникс и журналист Хантер С. Томпсон.

В 2017 году актриса Эмбер Херд подала заявление на развод, обвинив актера в домашнем насилии. В 2019 году адвокаты Деппа подали встречный иск, обвинив ее в клевете.

Судебный процесс начался в апреле 2020 года и завершился в июне 2022 года. 1 июня 2022 года суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу 10 млн долларов в качестве компенсации. Актриса обратилась с апелляцией на решение.

В декабре 2022 года стало известно, что Херд отозвала иск. Стороны достигли соглашения, страховая компания актрисы выплатит бывшему мужу 1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов».

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