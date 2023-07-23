Анна Седокова хромает после полученной на концерте травмы

Певица Анна Седокова прихрамывая ушла с концерта, который проходил в рамках МУЗОN FEST в Москве. Артистка упала с лестницы на мероприятии. Об этом сообщает «СтарХит».

«Впереди меня идет охрана, и тут я вижу свою дочку. Машу ей рукой, делаю шаг, и падаю с лестницы вниз. А там было ступенек шесть, наверное. Я лечу вниз, потом поднимаюсь и понимаю, что у меня нет каблука, потому что он отломан, и через секунду — огромный отек», — сказала исполнительница изданию.

Седокова призналась, что ей было очень больно. Она добавила, еле сдерживая слезы, что поэтому не смогла выложиться на 100 процентов во время своего выступления.

В начале июня певица заявила, что у нее не хватает времени на сына из-за карьеры.

Анна Седокова — мать троих детей. С 2004 по 2006 год певица была замужем за футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. В этом браке у них родилась дочь Алина.

В 2011 году Седокова вышла замуж во второй раз — ее избранником стал бизнесмен Максим Чернявский. От этих отношений у экс-солистки «ВИА Гры» есть дочь Моника. В настоящее время девочка живет в США вместе с отцом. В 2017 году Анна Седокова стала мамой в третий раз — у нее родился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. С 2021 года Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой.

Ранее Седокова рассказала, какие моменты из жизни включила бы в фильм о себе в интервью «Газете.Ru».