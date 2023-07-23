Виктория Боня выходит замуж

Телеведущая и блогерша Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выходит замуж в этом году. Однако женщина не стала раскрывать имя своего избранника.

«Раньше для меня замужество было очень страшным словом, и я знаю откуда ноги растут. Моя мама мне с детства говорила, мол, замуж не напасть... И как бы замужем не пропасть», — подписала Боня.

Она добавила, что в этом году решилась на замужество, так как доказала уже все и считает себя самодостаточной.

«Теперь можно встать за мужчину и быть за мужским плечом», — подытожила Боня.

В комментариях к блогерше пришла певица Ольга Бузова, которая написала, добавив смешной смайлик: «И я решила [выйти замуж в этом году]».

При этом некоторые поклонники телеведущей стали расспрашивать у нее, кто стал претендентом на ее руку и сердце, другие же посчитали, что Боня опубликовала пост для привлечения внимания.

В начале июля блогерша заявила в соцсетях, что рассталась со своим возлюбленным, личность которого она скрывала. Но еще 20 июня Боня опубликовала фото в объятьях мужчины, намекнув, что незнакомец — ее возлюбленный. По словам звезды, партнер прилетел к ней в Москву в виде сюрприза, чтобы провести несколько часов вместе.

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