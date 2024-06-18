Названа причина неудач теннисиста Медведева

Причина длительной серии без побед на турнирах теннисиста Даниила Медведева может быть связана с тем, что на него соперники настраиваются серьезно, а ему становится все сложнее конкурировать. Такое мнение в интервью Legalbet выразил заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«В большинстве проигранных матчей Даня уступает в борьбе. Он все-таки теннисист из топ-5 мирового рейтинга, соперники настраиваются на него более серьезно, каждый пытается дать ему бой.

Большое значение имеет и форма, в которой Медведев находится. Но также стоит отметить, что на сегодня конкуренция в туре заметно выросла. Да и время уже работает далеко не на Даню. Медведев уже ближе к ветеранам, чем к восходящим звездам. Поэтому ему приходится выкладываться на максимум в каждом матче», — считает Янчук.

Эксперт заметил, что за прошедшие годы соперники хорошо изучили Даниила. При этом он уступает ряду других спортсменов по определенным параметрам, в частности, по игровому темпу. Янчук привел в пример Карлоса Алькараса и Хольгера Руне, которые, по мнению специалиста, являются более скоростными игроками.

Вместе с тем, считает Янчук, в текущем сезоне у Медведева еще будут возможности продемонстрировать свои возможности. Специалист напомнил, что впереди больше половины сезона, и Даниил сможет показать себя на харде, где он традиционно успешен. Янчук выразил надежду, что победа на каком-либо турнире позволит Медведеву двигаться далее более раскрепощенно.

Ранее Медведев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле.