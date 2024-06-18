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Жители Германии скептически отнеслись к плану Писториуса по увеличению численности армии

В Германии не верят, что план Писториуса увеличит численность бундесвера

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Global Look Press

Более половины жителей Германии выразили сомнение в том, что план министра обороны Бориса Писториуса по восстановлению воинского учета позволит преодолеть кадровый дефицит в Бундесвере. Опрос на эту тему заказал журнал Stern, сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, 51% респондентов не считают, что такая мера поможет преодолеть нехватку кадров. Особенно скептически к плану относится молодежь.

Предложение Писториуса поддерживают только избиратели Социал-демократической и Свободной демократической партий (около 60%). Среди немцев, поддерживающих «зеленых», число согласных с министром составило 54%, а среди избирателей «Альтернативы для Германии» и Союза Сары Вагенкнехт — не более 1/3 опрошенных.

Опрос проводили 13 и 14 июня по заказу издания и медиакомпании RTL Deutschland. В нем участвовали чуть больше 1000 человек.

В июне стало известно, что Писториус планирует восстановить обязательный военный учет для юношей. Эта система была отменена 13 лет назад.

Сейчас бундесвер хочет обязать всех молодых людей заполнять анкету о желании и способности служить в армии. В планах минобороны получать эти анкеты от примерно 400 тысяч человек. Это может стать первым шагом к возвращению обязательной военной службы.

Из 100 тысяч кандидатов планируется отбирать примерно 40 тысяч человек, отмечало DPA. Они будут проходить подготовку, служба для них будет длиться шесть или двенадцать месяцев.

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