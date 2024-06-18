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В Москве задержали журналиста издания Sota Артема Кригера

Следком задержал журналиста издания Sota Артема Кригера

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следственный комитет задержал журналиста издания Sota (признано в РФ иностранным агентом) Артема Кригера по подозрению в участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Кригер был задержан утром во вторник и доставлен на допрос в СК. Он подозревается по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — сообщили в Следственном комитете.

Одновременно появилось сообщение пресс-службы Басманного суда о том, что Следком просит арестовать Кригера и поместить в следственный изолятор.

До этого журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, продлили содержание в СИЗО на два месяца.

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. В ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд не изменил приговор члену сообщества «Граждане СССР» (организация запрещена в России).

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