В Москве задержали журналиста издания Sota Артема Кригера

Следственный комитет задержал журналиста издания Sota (признано в РФ иностранным агентом) Артема Кригера по подозрению в участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Кригер был задержан утром во вторник и доставлен на допрос в СК. Он подозревается по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — сообщили в Следственном комитете.

Одновременно появилось сообщение пресс-службы Басманного суда о том, что Следком просит арестовать Кригера и поместить в следственный изолятор.

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