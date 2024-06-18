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Рябков оценил состояние отношений России и США

Рябков: отношения РФ и США сведены к абсолютному минимуму

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Отношения России и США на данный момент сведены к «абсолютному минимуму». Об это заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит «Интерфакс».

«У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне», — подчеркнул он.

Стороны, как отметил замглавы МИД РФ, продолжают контактировать по вопросам выдачи виз, гуманитарных случаев, а также работы делегаций, которым необходимо ездить в США на разные мероприятия, в том числе мероприятия ООН.

До этого президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что целью США и их сателлитов является стратегическое поражение РФ.

По словам Путина, западные страны делают все для затягивания конфликта на Украине, который сами и спровоцировали. Президент подчеркнул, что при этом они раз за разом отвергали все попытки мирного урегулирования ситуации со стороны России.

Ранее США объявили о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.

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