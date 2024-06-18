В ГД заявили, что МО стало внимательнее следить за проблемами участников СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что Минобороны РФ стало уделять больше внимания проблемам участников спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, ранее к нему неоднократно обращались представители оборонного ведомства и просили внести изменения в опубликованные сообщения о трудностях участников СВО, мотивируя свои просьбы тем, что «так быть не могло».

Однако в последние полторы недели ситуация изменилась, подчеркнул Иванов.

«У меня [запрашивают] дополнительную информацию, чтобы оперативно разобраться в проблеме. Усилилась заинтересованность во взаимодействии. Уже есть положительные результаты», — поделился депутат.

Он оценил перемены в подходе Минобороны и выразил надежду, что теперь проблемы участников СВО будут решаться намного оперативнее.

До этого в Иркутской области ищут неизвестных, сломавших стенды с информацией об участниках СВО.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.