Турецкие и грузинские фанаты устроили драку перед матчем Евро

Фанаты сборных Грузии и Турции устроили драку на стадионе, где сегодня их команды сыграют в матче первого тура группового этапа Евро-2024.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Для Грузии этот матч станет первым в истории на крупных турнирах. Турция имеет в своем активе выход в 1/2 финала турнира на Евро-2008.

Ранее полиция немецкого Гельзенкирхена арестовала фанатов сборных Сербии и Англии, которые участвовали в драке перед очным поединком команд. Правоохранительные органы отмечают, что в потасовке участвовали именно сербы и англичане.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сын президента Сербии поучаствовал в драке с английскими и албанскими фанатами.