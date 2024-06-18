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Словакия поддержит кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Euractiv: Словакия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

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Global Look Press

Словакия согласилась поддержать кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генсека Организатора Североатлантического договора (НАТО). Об этом рассказал президент Словакии Петер Пеллегрини, передает Euractiv.

По его словам, Словакия решила рассмотреть поддержку Рютте после консультаций с премьер-министром Робертом Фицо. Euractiv пишет, что изначально Словакия выступала за назначение генсеком альянса представителя Центральной или Восточной Европы, но страна сделала выбор в пользу Рютте.

Днем 18 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов поддержать Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Газета The Financial Times писала, что Рютте пообещал премьеру Венгрии, что если он займет пост генерального секретаря НАТО, Будапешт получит право на отказ от участия в деятельности организации за пределами его территории в поддержку Украины.

Также Рютте сказал, что Нидерланды при новом правительстве продолжат выделять транши Украине.

Ранее Тайип Эрдоган не подал руки Рютте.

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