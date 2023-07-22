Звездный хирург Тимур Хайдаров ответил на обвинения певицы Славы в неудачной пластике груди

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал «Газете.Ru», что пластическая операция на груди певицы Славы (настоящее имя – Анастасия Сланевская) была выполнена качественно и профессионально. Ранее в своих соцсетях Слава пожаловалась на рубцы после операции, сделанной у Хайдарова. По словам хирурга, певицу предупреждали о рисках и процессе заживления после операции, однако она не соблюдала рекомендации врачей.

«Как доктор могу сказать, работа выполнена была четко, профессионально, качественно. Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдение ограничений в плане интимной жизни и так далее. Помимо этого, есть ряд реабилитационных услуг, направленных на грамотное заживление — специальные кремы, пластыри и инъекции. До какого-то момента мы (со Славой – Газета.Ru) были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее. Но мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15-20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей. Как доктор я могу сказать, мы со своей стороны от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции. Но человек принял вот такое решение», — сказал он.

Хайдаров также назвал абсурдом заявление певицы Славы о том, что недовольным клиентам врач выплачивает компенсации. По его словам, он всегда готов скорректировать результаты неудачных операций своих пациентов даже на бесплатной основе. При этом если запросы пациента завышены, врач готов оформить возврат денежных средств.

«Нет, конечно, это все абсолютный бред, абсурд. Неудачных работ нет только у того, кто не оперирует, либо просто врет. У меня в год более 1000 операций, если брать соотношение процентное, то это меньше 1%. Есть, конечно же, случаи, где пациентки жалуются на объём, где-то на качество швов. Опять же, все индивидуально, мы всегда всем это все проговариваем, все прописывается в согласии информационном. Помимо этого, как доктор, как человек, я никогда не оставляю своих пациентов наедине с их проблемами. Мы всегда готовы даже на бесплатной основе скорректировать любые последствия, чтобы довести до хорошего результата. У меня по сей день пока нет ни одного суда ни с одним пациентом. Мы всегда все стараемся по-человечески закончить. Всегда людям объясняют, что нужен второй, третий, четвертый этап вмешательства, и мы доводим все до конца. Есть случаи, когда действительно пациент исчерпал уровень доверия и запрос у него слишком повышенный, тогда нам проще оформить возврат денежных средств. Но я считаю, что это максимально по-человечески», — пояснил он.

В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Слава сообщила, что делала у Тимура Хайдарова пластические операции «по всему телу». По словам артистки, она осталась довольна результатом всеми результатами, кроме груди. Она отметила, что после операции заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Слава добавила, что другие недовольные результатами операций звезды молчат, так как боятся за свой имидж и получают компенсацию от хирурга Хайдарова.

Ранее Кайли Дженнер рассказала, что никогда не делала пластических операций.