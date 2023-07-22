На Венецианском фестивале состоится спецпоказ отреставрированной копии «Андрея Рублева» Тарковского

Полная версия фильма «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского будет показана на 80-м Венецианском кинофестивале, сообщает ТАСС.

Показ состоится в рамках специальной программы смотра «Венецианская классика», в рамках которой будут представлены отреставрированные копии самых известных фильмов XX века. Всего зрители увидят 20 картин, считающихся классикой мирового кино.

В их число также вошли картины «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Тени забытых предков» Сергея Параджанова. Последняя будет представлена как фильм от Украины, поскольку лента была снята на киевской киностудии имени Довженко и на украинском языке.

Открытие секции «Венецианской классики» будет посвящено итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде, умершей в начале года в возрасте 95 лет.

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Ранее венецианская премьера «Претендентов» с Зендеей была отменена из-за забастовки актеров.