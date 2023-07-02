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Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после госпитализации с инсультом

РЕН ТВ: актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

«Медики смогли полностью стабилизировать состояние актрисы», — говорится в сообщении.

5 июня 112 сообщил, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована и доставлена в реанимацию с инсультом. 84-летняя народная артистка РСФСР попала в одну из столичных клиник.

6 июня Mash сообщил, что актриса в мае перенесла инфаркт головного мозга. Она жаловалась на сильную головную боль и неконтролируемые подергивания мышц рук и ног, а после — и лица. Но к врачам Федосеева-Шукшина обратилась лишь спустя некоторое время и поэтому не сразу получила диагноз.

После того как звезда попала в больницу, у нее развилась сердечная недостаточность, однако позже состояние улучшилось, и ее перевели из реанимации.

28 июня Mash сообщил, что Федосееву-Шукшину готовят к переводу в реабилитационный центр после улучшения. Утверждалось, что после инсульта и операции по установке электрокардиостимулятора актриса чувствует себя в разы лучше. В центре Федосеева-Шукшина пройдет курс процедур для полного выздоровления.

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