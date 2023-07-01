В России выйдут два новых фильма про Гардемаринов

Фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» появятся на российских экранах осенью. Об этом сообщил народный артист Дмитрий Харатьян, его слова передает ТАСС.

«Четвертый фильм, который называется «Гардемарины 1787. Мир» выходит 5 октября на всех площадках, кинотеатрах страны, я надеюсь. А второй фильм, который называется «Гардемарины 1787. Война» выходит 16 ноября. <…> Думаю, что не пожалеете, когда посмотрите продолжение истории про «Гардемарины 1787», — подчеркнул Харатьян.

По словам актера, в сражении на Кинбурнской косе, дата которого указана в названии фильма, ключевую роль в победе сыграли дети гардемаринов. Поэтому в предстоящем фильме младшее поколение станет главными героями, а якобы погибшего персонажа Михаила Боярского оживят. «Потому что народ требует, герои не должны умирать. <…> Но как женщины без Боярского? <…> У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету. <…> «Главное достояние России — это женщины», — говорит Боярский и не умирает, остается жить» — заявил Харатьян.

Режиссером картины выступит создательница оригинального фильма Светлана Дружинина. ТАСС подчеркивает, что в 2021 году режиссер говорила, что фильм «Гардемарины 1787. Война» окажется последним в серии. Первый фильм «Гардемарины, вперед!» появился на экранах в 1988 году.

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