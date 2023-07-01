Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России выйдут два новых фильма про Гардемаринов

Два новых фильма «Гардемарины» выйдут осенью в России

close
100%
Мосфильм

Фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» появятся на российских экранах осенью. Об этом сообщил народный артист Дмитрий Харатьян, его слова передает ТАСС.

«Четвертый фильм, который называется «Гардемарины 1787. Мир» выходит 5 октября на всех площадках, кинотеатрах страны, я надеюсь. А второй фильм, который называется «Гардемарины 1787. Война» выходит 16 ноября. <…> Думаю, что не пожалеете, когда посмотрите продолжение истории про «Гардемарины 1787», — подчеркнул Харатьян.

По словам актера, в сражении на Кинбурнской косе, дата которого указана в названии фильма, ключевую роль в победе сыграли дети гардемаринов. Поэтому в предстоящем фильме младшее поколение станет главными героями, а якобы погибшего персонажа Михаила Боярского оживят. «Потому что народ требует, герои не должны умирать. <…> Но как женщины без Боярского? <…> У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету. <…> «Главное достояние России — это женщины», — говорит Боярский и не умирает, остается жить» — заявил Харатьян.

Режиссером картины выступит создательница оригинального фильма Светлана Дружинина. ТАСС подчеркивает, что в 2021 году режиссер говорила, что фильм «Гардемарины 1787. Война» окажется последним в серии. Первый фильм «Гардемарины, вперед!» появился на экранах в 1988 году.

Ранее стало известно, как снимали эротические сцены во времена Советского Союза.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях