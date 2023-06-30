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Оксана Самойлова планирует висеть вверх ногами ради вечной молодости

Блогер Оксана Самойлова заказала себе инверсионный стол, чтобы сохранить молодость

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samoylovaaoxanaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Оксана Самойлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в ироничной манере пообещала ежедневно делать упражнения на инверсионном столе ради сохранения здоровья и молодости.

«Я заказала себе инверсионный стол. Это для виса вверх ногами, потому что я хочу быть вечно молодой и здоровой. Планирую заниматься каждый день», — пошутила Самойлова.

Оксана Самойлова часто демонстрирует фигуру в купальнике. Жена Джигана не раз признавалась, что ей удается поддерживать форму благодаря диете и спорту – она не ест фаст-фуд, пьет много воды и употребляет в пищу много белка. Самойлова – мама четверых детей. С 2012 года она состоит в браке с рэпером Джиганом. Они воспитывают сына Давида и троих дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В марте появился слух о ссоре Джигана и Самойловой. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. Как оказалось, рэпер переехал в московскую квартиру семьи без жены и детей. Он объяснил это тем, что не хотел мешать жене во время записи нового альбома.

В апреле Самойлова подтвердила, что поссорилась с супругом. Она отметила, что у Джигана есть шанс вернуться в семью. В том же месяце звезды объявили о воссоединении. 13 июня Джиган признался, что ссора с супругой произошла из-за злоупотребления спиртным.

Ранее Джиган дал внезапный концерт в московском метро.

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