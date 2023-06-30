Стала известна дата выхода третьего сезона «Утреннего шоу»

Стриминговый сервис Apple TV+ назвал дату премьеры третьего сезона драматического сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях: 13 сентября. Такая информация указана в пресс-релизе компании.

Также онлайн-кинотеатр поделился первыми кадрами из новых серий (их можно увидеть на той же странице).

Всего в третьем сезоне будет десять эпизодов, их показ будет продолжаться до 8 ноября. Apple TV+ заранее продлил «Утреннее шоу» и на четвертый сезон.

В новых сериях к своим ролям вернулись Энистон, Уизерспун, Билли Крудап и Марк Дюпласс, а пополнили актерский состав звезда сериала «Безумцы» Джон Хэмм и Николь Бехари («Сонная Лощина»).

После выхода в 2019 году сериал «Утреннее шоу» получил преимущественно положительных отзывы критиков и был номинирован на многие награды. Энистон получила премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале», а Крудап стал лучшим актером второго плана по версии премий «Эмми» и «Выбор телевизионных критиков».

РанееРанее стало известно, что Дональд Гловер вернется к роли Троя в полнометражном сиквеле сериала «Сообщество».