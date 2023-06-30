Ксения Бородина высмеяла бывшего мужа после вопроса о новой свадьбе

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на вопрос фаната, возьмет ли фамилию будущего мужа, если снова пойдет под венец.

«Если меня позовут замуж, мы все обязательно будем Омаровы», — пошутила Бородина.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Теледива рассказывала, что ей потребовалась помощь психолога после развода с Омаровым. После расставания с предпринимателем Бородина перестала делиться подробностями своих романов. В интервью Алене Жигаловой Омаров заявил, что Бородиной нужно было начать ходить к психологу намного раньше. По словам бизнесмена, еще во время отношений он «умолял» телеведущую принимать антидепрессанты.

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