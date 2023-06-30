Кевина Спейси назвали секс-обидчиком на суде о домогательствах

Прокурор Кристин Агню назвала актера Кевина Спейси секс-обидчиком, нападающим на мужчин. Об этом пишет CNN со ссылкой на репортаж из Королевского суда Саутуорка (Великобритания).

Всего 30 июня Спейси в британском суде предъявят обвинения по 12 случаям домогательств от предполагаемых жертв.

«Мужчина, которого радует заставлять других чувствовать себя бессильно и некомфортно, секс-обидчик. Возможно, он получает удовольствие от сексуальной агрессии», — сказала она.

Агню также процитировала заявления истцов, которые, в частности, обвиняли Спейси в том, что он хватал их за гениталии, без разрешения вовлекал в акты орального секса.

Все обвинения относятся к 2000-м и 2010-м годам, когда Спейси был худруком лондонского театра Old Vic.

В ноябре 2022 года стало известно, что Кевин Спейси обвиняется в новых семи сексуальных домогательствах в Лондоне. Предполагаемые преступления были совершены против одного и того же «взрослого мужчины».

Позже в первом интервью с 2017 года, когда Спейси стал лишаться ролей из-за обвинений в сексуальных домогательствах, он сказал, что поддерживающие его люди боятся высказаться. «Но как только меня оправдают в Лондоне, некоторые снова начнут предлагать мне роли», — говорит Спейси.

Ранее сообщалось, что Кевин Спейси получил награду в Италии после обвинений в сексуальном насилии. Спейси поблагодарил представителей музея за то, что у них «хватило смелости пригласить» актера. Публичное мероприятие стало первым для звезды после предъявления обвинений в сексуальном насилии.