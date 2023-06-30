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Анастасия Волочкова рассказала, когда выходит на улицу без трусов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ходит без трусов на Мальдивах

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, когда выходит на улицу без нижнего белья.

Волочкова заявила, что ходит без нижнего белья на Мальдивах. Артистка объяснила, что уезжает на острова, чтобы скрыться от глаз СМИ.

«Чтобы я просто поехала и позагорала нормально. И в трусиках привезла вот этот прекраснейший загар», — рассказала балерина.

В мае Волочкова прокомментировала пост Леры Кудрявцевой о нижнем белье. В нем телеведущая жаловалась, что ее ночные трусы промокли из-за сильной влажности. Звезда объяснила, что больше ей не в чем спать во время отпуска. Волочкова заявила, что всегда спит без трусов, потому что ей так комфортно.

В том же месяце Волочкова обрадовалась номинации «Кринж года». В нее также вошли рэпер Гуф и телеведущая Виктория Боня. Артистка призналась, что не знает значения слова «кринж». Корреспондентка объяснила, что оно означает «прикольные люди». Артистка заявила, что это про нее.

«Кринж» обозначает явление или людей, которые вызывают чувство неловкости или стыда.

Ранее Анастасия Волочкова обвинила бывшую свекровь в принуждении к аборту

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