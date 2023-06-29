Ольга Кузьмина рассказала о первой встрече с женихом

Актриса Ольга Кузьмина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как познакомилась с женихом Евгением Апанасевичем.

Кузьмина встретилась с Апанасевичем в мае 2021 года. На тот момент актриса снималась в шоу «По секрету всему свету» в Белоруссии. Мужчина встретил ее на вокзале. Он сопровождал артистку и ее команду во время съемок. Шоумен предложил артистке помочь с чемоданами. Как отметила звезда, в тот момент она «включила фифу», но не отказалась от помощи.

«Дальше уже были съемки, а у нас с Женей начались первые волнительные переглядки», — рассказала актриса.

Во время съемок проекта Апанасевич всячески ухаживал за артисткой и помогал ей. Кузьмина призналась, что возлюбленный ее очень сильно впечатлил.

«Он постоянно раскрывался для меня с какой-то новой стороны. Быстро разруливал рабочие вопросы, смешно шутил, рассказывал про свои интересные увлечения», — поделилась звезда.

После окончания работы Апанасевич и Кузьмина продолжили общение по сети. В один день артистка и шоумен встретились в Москве. По словам актрисы, после этой встречи они поняли, что их общение не должно заканчиваться.

«Конечно, сначала было трудно принять все сложности отношений на расстоянии... Но со временем мы уже привыкли и стали более тщательно искать «окна» в наших плотных графиках. <…> Поняли, что расстояние — не помеха, когда люди действительно хотят друг друга видеть и строят совместные планы», — отметила артистка.

Ранее Ольга Кузьмина объявила о беременности.