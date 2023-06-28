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Звезда «Эскортницы» Анна Старшенбаум сообщила, что ждет второго ребенка

Актриса Анна Старшенбаум заявила о беременности и пожаловалась на сильный токсикоз

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Актриса и звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ждет второго ребенка.

«В связи со своим новым положением — а положение у меня очень интересное — я переехала за город, потому что я очень остро реагирую на людей сейчас, у меня обостренное восприятие всего, и здесь, за городом так хорошо, тихо, спокойно», — уточнила Старшенбаум.

Артистка решила не раскрывать пол будущего ребенка, однако подчеркнула, что страдает от сильного токсикоза. Старшенбаум напомнила, что забеременеть в 20 лет и в 30 лет — «это два совершенно разных положения». По словам артистки, сейчас она себя чувствует достаточно плохо из-за изменений в организме во время беременности.

Анна Старшенбаум состояла в браке с российским актером Алексеем Бардуковым, но в августе 2017 года супруги развелись. У них есть общий сын Иван, которому 10 лет. Звезда сериала «Психологини» признавалась, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. Недавно она показала снимок с новым возлюбленным Даниилом Наумовым.

Ранее бывшую жену Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилару застали за поцелуем с блогером Бустером.

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