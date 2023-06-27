В Ростове после сообщений об отмене прошел концерт «Ночных снайперов»

Концерт группы «Ночные снайперы» состоялся в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону, несмотря на сообщения об отмене выступления по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

Об отмене выступления ранее заявляла депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, которая направила письма в адрес начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) и директора КСК «Экспресс» с просьбой отменить концерт. В ответ руководство площадки сообщило, что концерт не состоится по техническим причинам.

Утром 27 июня представитель Дианы Арбениной заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что выступление группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону, состоится. При этом в самом комплексе утверждали, что концерт не будет проходить у них, поскольку артистам давно было отказано в предоставлении площадки для мероприятия.

Накануне депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, требовавшая отменить выступление, сообщила ТАСС, что запланированный на 27 июня концерт группы «Ночные снайперы» не состоится. Позже Арбенина опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, в котором заверила, что мероприятие состоится, и она уже едет в аэропорт.