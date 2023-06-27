Стас Садальский осудил директора «Ленкома» за некорректные слова о замене Инны Чуриковой

Актер Станислав Садальский в своем Telegram-канале упрекнул директора «Ленкома» Марка Варшавера за некорректные слова о замене умершей актрисы Инны Чуриковой.

«Еще недавно горе-директор Варшавер с гордостью объявил — нашел замену (смешно) Инне Чуриковой и пригласил в театр ослепительного таланта (правда) актрису Васильеву на роль Марьи Андреевны в «Ревизоре» в постановке Марата Гацалова, обладателя престижных театральных премий», — написал Садальский.

Он процитировал слова гендиректора «Ленкома» о том, что Варшавер предлагал кандидатуру Татьяны Васильевой еще при жизни Марка Захарова. Однако, согласно посту Садальского, Инна Чурикова была возмущена этим предложением, поэтому Васильеву до сих пор в театр не приглашали.

«В конце июня сего года должна состоятся премьера с Татьяной Васильевой — и где она? Артистка — народная, сидит без работы в «Ленкоме», не уходит, верит старенькому Варшаверу», — возмутился Садальский.

Инна Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет 14 января. Она работала в «Ленкоме» с 1975 года. Фильмография Чуриковой насчитывает десятки картин, включая «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Васса», «Ширли-мырли», «Курьер», «Начало».

Ранее юмористка Клара Новикова заявила, что при первом знакомстве посчитала Чурикову «уродской теткой».