Валю Карнавал заметили на вечеринке в компании мужчин после разрыва с Сашей Стоуном

Блогера Валю Карнавал заметили в компании мужчин на вечеринке в честь дня рождения блогера Юлии Гаврилиной. Telegram-канал Super сообщает, что девушка танцевала со своим охранником и обнималась с Павлом Дворецким.

Издание отмечает, что на вечеринке Карнавал сначала танцевала и смеялась вместе с мужчиной, который был похож на охранника и водителя девушки. После этого ее заметили идущей в обнимку с блогером Павлом Дворецким.

Валя Карнавал и Саша Стоун начали встречаться в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

Весной девушка удалила все фотографии со спортсменом из соцсетей, а также отписалась от него в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). 8 мая тиктокерша опубликовала снимок с пляжа, а в историях разместила финальную заставку киножурнала «Ералаш» с надписью «Все!».

Ранее стало известно, что на день рождения Гаврилиной прибыли полицейские из-за запрещенных веществ.