Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наталья Штурм объяснила, зачем удивила фанатов эротическими фотографиями

Певица Наталья Штурм призналась, что снимает стресс при помощи секс-терапии

close
100%
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в беседе с порталом PROZvezd призналась, что выложила в соцсети откровенные снимки ради фанатов и собственного спокойствия.

«Я так реагирую на все токсичные события. Кто-то уходит в запой, кто-то замыкается в себе, кто-то — истерит. Я же выставляю яркие фото. Как настоящий артист, я чувствую потребность отвлечь людей, переключив их внимание на горячий контент, пусть даже реакция будет негативной», — уточнила Штурм.

Певица подчеркнула, что многие фанаты поблагодарили ее за откровенные фотографии. По словам Штурм, большинство поклонников понимают, что при помощи «секс-терапии» исполнительница избавляется от стресса и тревожных состояний. Звезда уточнила, что удалила фотографии со своей страницы, так как они потеряли актуальность.

«Я не отказываюсь от этих фотографий, считаю, что они были необходимы «здесь и сейчас». Мои подписчики были в восторге от них. Говорили, что я помогла им отвлечься в стрессовой ситуации», — резюмировала Штурм.

Ранее Шакира рассказала, как узнала об изменах бывшего мужа-футболиста Пике.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях