Наталья Штурм объяснила, зачем удивила фанатов эротическими фотографиями

Певица Наталья Штурм в беседе с порталом PROZvezd призналась, что выложила в соцсети откровенные снимки ради фанатов и собственного спокойствия.

«Я так реагирую на все токсичные события. Кто-то уходит в запой, кто-то замыкается в себе, кто-то — истерит. Я же выставляю яркие фото. Как настоящий артист, я чувствую потребность отвлечь людей, переключив их внимание на горячий контент, пусть даже реакция будет негативной», — уточнила Штурм.

Певица подчеркнула, что многие фанаты поблагодарили ее за откровенные фотографии. По словам Штурм, большинство поклонников понимают, что при помощи «секс-терапии» исполнительница избавляется от стресса и тревожных состояний. Звезда уточнила, что удалила фотографии со своей страницы, так как они потеряли актуальность.

«Я не отказываюсь от этих фотографий, считаю, что они были необходимы «здесь и сейчас». Мои подписчики были в восторге от них. Говорили, что я помогла им отвлечься в стрессовой ситуации», — резюмировала Штурм.

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