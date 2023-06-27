Раскрыта продолжительность «Наполеона» Ридли Скотта

Раскрыта продолжительность предстоящего исторического экшена Ридли Скотта «Наполеон». Об этом сообщает Latest.

Фильм будет идти 2 часа 27 минут.

Картина, планируют ее авторы, будет представлять собой «оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное, безжалостное восхождение [на императорский престол], показанные через призму его аддиктивных и зачастую взрывоопасных отношений с женой и единственной настоящей любовью — Жозефиной [де Богарне] в исполнении Ваннессы Кирби».

В фильме покажут полководческие успехи Наполеона.

Ранее компания Apple показала первый кадр «Наполеона» Хоакином Фениксом в главной роли. Также стала известна дата выхода фильма в американский прокат: 22 ноября.