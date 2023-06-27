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Украинскому актеру в Дублине изрезали лицо из-за сигарет

На украинского актера Александра Грекова напали бандиты в Дублине

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aleksgrekov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ирландском Дублине неизвестные злоумышленники напали на украинского актера Александра Грекова — они разбили ему бутылку об голову и нанесли многочисленные удары из-за сигарет. Об этом пишет Irish Mirror.

Сообщается, что Греков был атакован вечером 24 июня, когда стоял у театра Аббатства после выступления. Неизвестные напали на артиста, так как пытались украсть его сигареты. В культурном учреждении инцидент назвали «неспровоцированным, случайным актом бездумного насилия».

«К сожалению, один из актеров подвергся нападению возле аббатства в субботу вечером после финального представления. Это был неспровоцированный, случайный акт бездумного насилия, после которого актеру пришлось наложить швы и лечиться в больнице», — заявили в театре Аббатства.

В театре также указали, что Греков успешно восстанавливается после нападения — в понедельник он уже покинул Ирландию, чтобы вернуться в Киев.

Ранее стало известно о состоянии актера Джейми Фокса после госпитализации.

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