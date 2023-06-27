Полиция вмешалась в день рождения блогерши Гаврилиной

Полицейские искали запрещенные вещества в клубе на вечеринке в честь 21-летия блогерши, телеведущей и певицы Юли Гаврилиной. О том, что полиция вмешалась в праздник девушки, написало издание Super.

Правоохранители обсудили с организаторами вечеринки вопросы к мероприятию и покинули праздник, так и не зайдя в заведение. Как рассказали очевидцы, после визита полицейских день рождения проходил в более тихом формате.

Ранее Гаврилина сообщила о том, что на съемках ее шоу «Юля платит дважды» произошел взрыв. По словам девушки, на съемках загорелась машина, и едва не пострадала камера стоимостью 1 млн руб. «Сгоревшая машина. Напугались все. А все из-за того, что мы оставили в машине плиту с газовым баллоном», — рассказала она.