Ростовские гиды включат в экскурсии цирк, где застрял танк ЧВК «Вагнер»

В Ростове-на-Дону туристам будут рассказывать про объекты, занятые ЧВК «Вагнер» при мятеже. Об этом глава местного экскурсионного бюро Алексей Павловский сообщил в беседе с изданием «Подъем».

В частности, ростовские гиды включат в экскурсии цирк, в воротах которого застрял танк, и здание штаба Южного военного округа.

«Любой дополнительный факт, о котором люди наслышаны, привлекает больший интерес к объекту, поэтому грамотные экскурсоводы всегда добавляют актуальную информацию. Здание цирка интересно архитектурно, раньше на этом месте был театр, сам по себе цирк мы демонстрировали», — уточнил Павловский.

Штаб ЮВО, подчеркнул эксперт, и ранее был важным объектом туристических маршрутов.

«Ростов был столицей белого движения, как сейчас столица этих повстанцев, и в этом здании, в гостинице размещались красные и белые руководители. Опять же мы добавим, что еще такая история произошла, и она сильно перекликается с тем, как в Гражданскую войну менялась власть туда-сюда», — рассказал он.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Утром следующего дня силы ЧВК заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Президент Владимир Путин обратился к нации, назвав действия Пригожина «ударом в спину» и предупредил о последствиях.

Вечером 24-го пресс-служба президента Белоруссии сообщила о начавшихся переговорах Лукашенко с Пригожиным. По их итогам основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет менять фамилию, которую носит и Евгений Пригожин, после появления множества мемов об однофамильцах. «Эта фамилия началась с того, что все-таки сначала обо мне узнали благодаря тому, что я в индустрии развлечений», — отметил он, что сделал фамилию знаменитой.