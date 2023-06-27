Братья Скарсгард поборются за роль главного антагониста Супермена в новом фильме DC

Актеры Александр и Билл Скарсгард претендуют на роль суперзлодея Лекса Лютора в новом фильме режиссера Джеймса Ганна «Супермен: Наследие». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, 17 июня Ганн провел пробы на главные роли — Супермена и его возлюбленной Лоис Лейн. Режиссер разбил шестерых основных претендентов на три пары и попросил их сыграть сцены из предстоящего фильма. Сообщается, что Ганн попросил артистов пройти кастинг в таких парах: Николас Холт и Рэйчел Броснахэн, Том Бриттни и Фиби Дайневор, Дэвид Коренсвет и Эмма Маки. При этом также известно, что Холт планирует попробоваться на роль Лекса Лютора, если не понравится Ганну в образе Супермена.

Премьера фильма «Супермен: Наследие» запланирована на 11 июля 2025 года. Джеймс Ганн заявлял, что уже готовится к съемкам. По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма.

Ранее Джеймс Ганн не исключил возможности фильма DC с темнокожим Суперменом.