Умер поэт Евгений Мякишев

Известный петербургский поэт Евгений Мякишев скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщила в своем канале Яндекс-Дзен журналистка Анастасия Миронова.

«Зимой-весной он упал с велосипеда, повредил голову. Не пил, принимал ноотропы... В последнее время с ним явно что-то происходило: у него мерзли пальцы», — рассказала она о последних месяцах жизни поэта.

Причину смерти Мякишева Миронова не назвала.

Мякишев — автор полутора десятков книг, соавтор концепции поэтической «Григорьевской премии», лауреат премии «От Музы», чемпион Петербургского поэтического слэма.

В начале 2023 года в СМИ появились публикации о том, что две девушки обвиняют Мякишева в изнасилованиях. Как уточнила Миронова, уголовных дел по фактам этих инцидентов заведено не было, близкие считают, что Мякишева оклеветали.

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