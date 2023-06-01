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Бритни Спирс отреагировала на желание бывшего мужа перевезти их детей на Гавайи

Адвокат бывшего мужа Бритни Спирс заявил, что певица дала согласие на переезд сыновей с отцом на Гавайи

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britneyspears/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат бывшего мужа певицы Бритни Спирс Кевина Федерлайна сообщил, что дети экс-супругов переедут с отцом. Его слова цитирует E! Online.

По словам адвоката, Спирс дала согласие на то, что 17-летний Джейден и 16-летний Шон Престон будут жить с Федерлайном и мачехой Викторией Принс на Гавайях. Отмечается, что Федерлайн попросил о переезде мальчиков с ним в письме, и артистка не стала препятствовать его просьбе.

С одобрения Спирс Федерлайн «доволен» и «горит желанием» осуществить переезд, как утверждает его адвокат. «Несмотря на то, что Кевин имеет единоличную опеку над сыновьями, закон по-прежнему требует, чтобы он получил согласие матери детей», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн намерен судиться с певицей, если та не разрешит ему увезти сыновей на Гавайи. Сама артистка якобы не видела сыновей уже около года, как рассказали представители Федерлайна. Отмечается, что экс-муж Спирс запланировал переезд на 1 августа. Его супруга Виктория Принс уже получила предложение о работе на спортивном факультете местного университета.

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