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Певца Ваню Дмитриенко обокрали мошенники

Певец Ваня Дмитриенко сообщил, что мошенники украли у него миллион рублей

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Пресс-служба Вани Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко сообщил, что стал жертвой мошенников. Подробности произошедшего он раскрыл в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артиста, мошенники вывели с его банковского счета 1 млн рублей. Пропажу денежных средств Дмитриенко обнаружил случайно, когда в перерыве между съемками вышел купить кофе.

Из-за произошедшего Дмитриенко лишился всех денежных средств, которые были на его карте. «Я в центре Москвы недалеко от своих съемок. Понимаю, что я просто не знаю, что мне делать, потому что у меня нет ни налички, ни карты. Я даже метро не могу себе оплатить», — признался исполнитель.

Изначально Дмитриенко позвонили из банка и сообщили, что его карта заблокирована из-за подозрительных операций. По словам певца, он подумал, что звонок был «разводом». «Я так подумал, тем более, что и работал еще при этом, поэтому просто скинул трубку», — вспоминает он.

О том, как Дмитриенко вышел из ситуации, он рассказывать не стал.

Ранее Ваня Дмитриенко купил люксовый автомобиль. 17-летний музыкант приобрел машину модели BMW 300i.

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