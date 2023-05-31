Shot: Земфира* стала француженкой

Российская певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова получила французское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Земфира живет во Франции уже около полутора лет. После переезда в Париж она и ее подруга, актриса Рената Литвинова, учредили компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».

Кроме того, недавно певица зарегистрировала в Москве новое юрлицо «Родина», которое будет заниматься звукозаписью. В СМИ утверждалось, что Земфира зарегистрировала компанию в квартире директора группы «Машина времени».

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время спецоперации и концертов в не дружественных России странах. 10 мая 2023 года Земфира подала иск к Министерству юстиции России с целью оспорить статус иностранного агента. Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении из перечня иноагентов 14 июня.