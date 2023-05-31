Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Shot: Земфира* стала француженкой

Shot: певица Земфира получила гражданство Франции после переезда в Париж

close
100%
zemfira_fans/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова получила французское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Земфира живет во Франции уже около полутора лет. После переезда в Париж она и ее подруга, актриса Рената Литвинова, учредили компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».

Кроме того, недавно певица зарегистрировала в Москве новое юрлицо «Родина», которое будет заниматься звукозаписью. В СМИ утверждалось, что Земфира зарегистрировала компанию в квартире директора группы «Машина времени».

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время спецоперации и концертов в не дружественных России странах. 10 мая 2023 года Земфира подала иск к Министерству юстиции России с целью оспорить статус иностранного агента. Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении из перечня иноагентов 14 июня.

*  признана в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях