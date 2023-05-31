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Дочь певицы Славы призналась, что поправилась на 20 кг во время беременности

Дочь певицы Славы рассказала, что не может быстро похудеть после родов

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sasha_morozova_who_is/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что поправилась на 20 кг во время беременности.

Морозова призналась, что не может легко избавиться от лишнего веса после родов. По словам девушки, ее уверяли, что в роддоме уйдет 10 кг, а потом и остальное во время кормления. Дочери звезды говорили, что ничего делать не придется, чтобы вернуться в форму. Однако, как отметила Морозова, ничего не уходит. Девушка смогла похудеть только на 5 кг.

«Осталось еще 14-15. Но дело в том, что на диетах сидеть нельзя, так как молоко может пропасть, нужно нормально питаться. Вот я и питаюсь. Спорт тоже под запретом, так как была операция (Морозова родила с помощью кесарева сечения — примечание «Газеты.Ru»), поэтому просто гуляю», — поделилась дочь певицы.

Морозова родила сына 30 марта от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск после появления на свет внука. 24 мая дочь артистки рассказала, что винила себя из-за кесарева сечения

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