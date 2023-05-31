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СБУ предъявила подозрение публиковавшим видео работы ПВО блогерам

Трем киевским блогерам, снявшим видео с работой ПВО, предъявили подозрение в госизмене

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voronova.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в госизмене блогерам, которые публиковали видео работы ПВО во время обстрела Киева 16 мая. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Подозрение предъявлено трем киевским блогерам, снявшим и показавшим видеоролики с работой противовоздушной обороны в соцсетях: Инне Чернецкой (Вороновой), Дарье Семенченко, Ольге Дедовец.

Всего в мае по аналогичному обвинению было арестовано шестеро человек, включая Воронову — экс-супругу осужденного за торговлю наркотиками бизнесмена Юрия Чернецкого. 31 мая 2023 года у Вороновой прошли обыски.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Посты об этом
могут быть квалифицированы как пособничество и государственная измена. 17 мая 2023 года в Киеве заблокировали работу уличных камер, которые могли регистрировать работу ПВО.

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