На 93-м году жизни скончался актер и фокусник Милт Ларсен

В возрасте 92-х лет ушел из жизни американский актер, фокусник и один из основателей знаменитого ночного клуба Magic Castle в Голливуде Милт Ларсен, сообщает Variety.

Артист скончался 28 мая 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Подробности смерти звезды не раскрываются.

Милт Ларсен родился в семье знаменитого в Голливуде иллюзиониста Уильяма Ларсена, который совмещал свою работу фокусником с адвокатской практикой.

Ларсен-младший начал свою карьеру на телевидении в качестве сценариста. В начале 60-х он вместе со своим старшим братом Уильямом и его женой Ирэн превратил один из голливудских особняков в Magic Castle — всемирно известный ночной клуб для профессиональных фокусников. Также Ларсон известен своей ролью в сериале «Супруги Харт».

В 2006 году Милт Ларсен и его брат Уильям получили звезду на голливудской «Аллее славы».

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