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Маша Малиновская испугалась, что у ее сына может быть анорексия

Телеведущая Маша Малиновская заявила, что заподозрила у сына анорексию

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malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и модель Маша Малиновская призналась в беседе с «Пятым каналом», что в последнее время сильно переживала за сына из-за веса.

Малиновская рассказала, что ее 12-летний сын Мирон очень сильно похудел. Ведущая и ее мама беспокоились, что мальчик сбросил вес намеренно. Звезда испугалась, что у ребенка анорексия, поэтому отвела его к врачу.

По словам Малиновской, ее опасения не оправдались. Оказалось, что у сына произошла гормональная перестройка в организме. «Он начинает расти, вытянулся, ест все подряд и худеет», — поделилась звезда.

Малиновская также рассказала, что сын не ест ее еду. Мальчику больше нравится, как готовит его бабушка. «Вкуснее, чем бабушка никто не может приготовить в целом свете», — отметила ведущая.

Малиновская родила сына 11 мая 2011 года. Ведущая рассказывала, что мальчик ни разу не встречался со своим отцом. Она скрывает имя экс-возлюбленного. По словам звезды, ее бывший партнер был бизнесменом из Чечни.

Ранее Малиновская посоветовала интервальное голодание для похудения к лету.

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