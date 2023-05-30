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Рэпершу Megan Thee Stallion заподозрили в романе с футболистом «Интера»

Рэперша Megan Thee Stallion дала повод для слухов о романе с футболистом Ромелу Лукаку

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Рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) дала повод для слухов о романе с футболистом итальянского «Интера» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает TMZ.

Лукаку и Megan Thee Stallion заметили вместе на свадьбе футболиста Лаутаро Мартинеса и модели Агустины Гандольфо. Они сидели вместе за столом, активно общались и вместе выходили на улицу.

Известно, что Меган заметили несколько недель назад на матче «Интера».

Ромелу Лукаку ранее пять лет состоял в отношениях с моделью Сарой Менс, от которой у него растут сыновья пяти и одного года.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь дали повод для слухов о романе.

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