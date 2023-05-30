Певица Слава вышла на связь после госпитализации

Певица Слава рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем самочувствии после госпитализации.

Слава отметила, что уже выписалась из больницы. Она попросила поклонников не беспокоиться за нее, так как она в порядке. Артистка объяснила, что ее свалил затяжной бронхит. Певица призналась, что работала с болезнью во время гастролей и концертов. Звезда призналась, что переоценила свои силы.

«Действительно, какая-то большая температура поднялась. Поноса нет», — поделилась музыкантка.

Сейчас Слава проходит лечение амбулаторно. Певице выписали лекарства и ставят капельницы. По словам исполнительницы, врачи обещают ее поставить на ноги за пару дней. «Я — человек сильный. Свои силы знаю. Буду работать, буду петь. Потому что без работы я не могу», — рассказала артистка. Звезда поблагодарила фанатов за поддержку.

29 мая стало известно, что певица Слава была госпитализирована. У певицы поднялась температура, и ей стало плохо. Концертный директор музыкантки Николай Макаров предположил, что у звезды может быть воспаление легких. Дочь артистки Александра Морозова отказалась комментировать госпитализацию матери.