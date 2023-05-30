Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певица Слава вышла на связь после госпитализации

Певица Слава сообщила, что была госпитализирована из-за бронхита

Певица Слава рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем самочувствии после госпитализации.

Слава отметила, что уже выписалась из больницы. Она попросила поклонников не беспокоиться за нее, так как она в порядке. Артистка объяснила, что ее свалил затяжной бронхит. Певица призналась, что работала с болезнью во время гастролей и концертов. Звезда призналась, что переоценила свои силы.

«Действительно, какая-то большая температура поднялась. Поноса нет», — поделилась музыкантка.

Сейчас Слава проходит лечение амбулаторно. Певице выписали лекарства и ставят капельницы. По словам исполнительницы, врачи обещают ее поставить на ноги за пару дней. «Я — человек сильный. Свои силы знаю. Буду работать, буду петь. Потому что без работы я не могу», — рассказала артистка. Звезда поблагодарила фанатов за поддержку.

29 мая стало известно, что певица Слава была госпитализирована. У певицы поднялась температура, и ей стало плохо. Концертный директор музыкантки Николай Макаров предположил, что у звезды может быть воспаление легких. Дочь артистки Александра Морозова отказалась комментировать госпитализацию матери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях