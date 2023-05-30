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Блогер Дава рассказал о планах на актерскую карьеру

Блогер Дава сообщил, что в скором времени снимется в фильме и двух сериалах

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал о планах развивать актерскую карьеру. Его слова цитирует «Пятый канал».

По словам Давы, ему нравится пробовать новое направление в творчестве, и он готов заниматься этим и дальше. «Это новое направление для меня, которое мне очень интересно. Очень интересно, что из этого получится. За это лето мне нужно сняться в главной роли в фильме, в сериале и еще в одном сериале. И сейчас еще один сериал выйдет, Сарик Андреасян снимал, очень классный будет для меня опыт», — отметил блогер.

Помимо блогерской деятельности, Манукян успел принять участие в шоу «Танцы со звездами», а также выпустить несколько песен. Также он пробует себя в роли телеведущего.

Несколько недель назад стало известно, что Давид Манукян сыграет во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!» Сарика Андреасяна. Это первый опыт с детства мечтавшего сняться в кино блогера в актерской профессии. В первом сезоне сериала потусторонние вестники Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Лиза Моряк) сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. При этом Паша и Настя мечтают снова стать смертными и завести детей. Конкурент Паши Петр (Манукян) недоволен их успехами и пытается помешать реализовать им свои планы.

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