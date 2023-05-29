Дочь Славы отказалась комментировать госпитализацию певицы

Дочь Славы Александра Морозова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не хочет комментировать госпитализацию певицы.

Морозова только отметила, что день выдался сложным. Ранее она рассказывала, что ее члены семьи заболели. Сначала стало плохо мужу девушки Андрею Дедову. Позже он заразил ее и сына Арсения. Дочь певицы жаловалась на насморк и температуру.

29 мая сообщалось, что певица Слава была госпитализирована. Врачи положили артистку на обследование и анализы. Концертный директор музыкантки Николай Макаров сообщил, что певице стало плохо и у нее поднялась температура. Он предположил, что у звезды может быть воспаление легких. Пока неизвестны результаты анализов.

12 мая Слава опубликовала фото с крещения внука. Тогда она раскрыла, как ее дочь решила назвать младенца. На крещении присутствовал отец Александры Морозовой – Константин Морозов. Певица Слава рассказывала в интервью Борису Корчевникову, что рассталась с мужчиной из-за бытовых проблем, когда дочь была совсем маленькой. На данный момент у артистки нет возлюбленного.