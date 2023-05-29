Владелец «Википедии» подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Компания Wikimedia Foundation, владелец русскоязычной электронной энциклопедии «Википедия», подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за требования ведомств ограничить доступ к ряду статей на сайте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

Всего в Тверской районный суд Москвы поступили два административных исковых заявления Wikimedia Foundation Inc. к Генеральной прокуратуре РФ, первому заместителю генерального прокурора РФ А. В. Разинкину, РКН. В иске компания просит суд признать незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в «Википедии» и требование Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.

О каких статьях идет речь, не уточняется. Беседы по данным делам назначены на 10 июля, эти предварительные заседания пройдут в закрытом для прессы и общественности режиме.

Ранее суд неоднократно штрафовал «Википедию» за отказ удалить запрещенную в России информацию.