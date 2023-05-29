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Актриса Валюшкина рассказала, что Абдулов уговорил ее обнажиться в фильме «Формула любви»

Актриса Елена Валюшкина заявила, что Абдулов уговорил ее раздеться в кадре

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Елена Валюшкина поделилась в передаче «Однажды…» впечатлениями от съемок с Александром Абдуловым в фильме «Формула любви».

Валюшкина рассказала, что Абдулов приносил на съемки «безумные» идеи и активно участвовал в процессе создания фильма. Актриса призналась, что коллега уговорил ее раздеться в кадре. Она отметила, что даже режиссеру картины Марку Захарову этого не удалось, но Абдулов смог.

«Он (Абдулов) как-то пришел, нашел правильные слова. Сказал: «Ты пойми, ты будешь первая!» Свое обаяние чертовское на меня накинул», — отметила Валюшкина.

Валюшкина добавила, что Захаров обожал Абдулова, именно поэтому ему «было дозволено все» на съемочной площадке.

Музыкальная комедия «Формула любви» создана по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Сценарий к картине написал Григорий Горин. В ролях — Нодар Мгалоблишвили, Елена Валюшкина, Александр Михайлов, Елена Аминова, Александр Абдулов, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер, Александра Захарова, Леонид Броневой.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что разрыдалась после последней встречи с Абдуловым.

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