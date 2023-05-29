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Rammstein ответили фанатке, обвинившей солиста в добавлении наркотиков в напиток

Представители Rammstein заявили, что им ничего неизвестно по поводу добавления наркотиков в напиток фанатке

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STAR-MEDIA/Global Look Press

Представители Rammstein отреагировали на обвинения в том, что лидер музыкального коллектива Тилль Линдеманн подсыпал фанатке наркотики в напиток. Об этом пишет Chaoszine.

«Что касается утверждений, циркулирующих в сети о ситуации на концерте в Вильнюсе — мы можем исключить возможность того, что то, что утверждается, имело место в нашей среде. Нам неизвестно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу», — заверили представители группы.

Накануне стало известно, что женщина по имени Шелби Линн утверждает, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн подсыпал наркотики в ее напиток. По словам Линн, ее выбрали в составе группы девушек, которых разместили перед сценой на выступлении коллектива в Вильнюсе. Один из знакомых Линдеманна позвал ее и сказал, что артист хотел бы с ней встретиться.

По словам женщины, Линдеманн вошел в комнату, налил ей и другим присутствующим девушкам алкоголь. Музыкант попросил девушек выпить и после этого выйти к сцене. Линн заявила, что во время концерта она была совершенно не в себе и мало что помнит.

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