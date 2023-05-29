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Алла Довлатова считает ошибкой брак с первым мужем

Алла Довлатова заявила, что вышла замуж за первого мужа из-за строгих родителей

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Телеведущая Алла Довлатова в беседе с «Пятым каналом» призналась, что вышла замуж за первого супруга Дмитрия Лютого назло родителям.

«У меня вчера была в эфире на «Русском радио» тема: «Что бы вы сказали себе выпускнику?». И я сама себе бы сказала: не выходи замуж за первого мужа. И я вспомнила, почему я это сделала. Потому что родители держали меня в жестких рамках», — поделилась Довлатова.

По словам телеведущей, она старается не быть строгой по отношению к своим детям. «Все разрешаю. Нет никаких запретов, потому что мне кажется, что запретный плод сладок», — отметила она. Однако Довлатова старается соблюдать основные правила, которые помогают избежать проблем у ребенка.

Актриса с 2007 года замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой, их познакомил певец Филипп Киркоров. Супруги растят двоих детей — 15-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Лютым у телеведущей есть 23-летняя дочь Дарья и 18-летний сын Павел.

Ранее Алла Довлатова объяснила поклонникам, почему приехала на музыкальную премию RU.TV с шестилетней дочерью. Артистка отметила, что шестилетний ребенок отказался отпускать ее в одиночестве на красную дорожку.

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