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Билли Айлиш ответила на критику ее стиля в одежде

Билли Айлиш назвала идиотами критикующих ее за женственный стиль в одежде

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Andrew Kelly/Reuters

Певица Билли Айлиш в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на критику фанатов после смены стиля в одежде.

21-летняя артистка в последнее время часто появляется на публике в платьях, из-за чего поклонники осудили ее внешний вид. Раньше Айлиш предпочитала оверсайз футболки и широкие брюки.

«Меня унижали за то, что я была пацанкой, и я постоянно слышала, что я была бы сексуальнее, если бы была женственнее. Теперь, когда я чувствую себя достаточно комфортно, чтобы носить что-нибудь отдаленно женственное или облегающее, меня назвали продажной», — написала звезда в личном блоге. Она назвала идиотами осуждающих поклонников и призвала оставить женщин в покое, поскольку они могут одеваться, как хотят.

Ранее Билли Айлиш сфотографировали в спортивной форме, когда она выходила из тренировочного клуба. Поклонники отметили, что певица сильно похудела после разрыва с бойфрендом.

В мае Билли Айлиш рассталась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом после семи месяцев романа. В последний раз 21-летнюю Айлиш и 31-летнего Разерфорда видели вместе в прошлом месяце на «Коачелле». Однако на ежегодном бале Института костюма Met Gala, который прошел 1 мая в Метрополитен-музее, певица появилась одна.

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